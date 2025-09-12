Das Monster aus Amstetten: Wenn man der Tochter das Unaussprechliche antutJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 7: Das Monster aus Amstetten: Wenn man der Tochter das Unaussprechliche antut
32 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Einer der bekanntesten Fälle Österreichs, der die ganze Welt schockierte: Josef Fritzl, der seine eigene Tochter eingesperrt und sich über Jahre hinweg an ihr vergangen hat. Als gelernter Elektrotechniker baute er ein Kellerverlies für seine Tochter aus. Dort missbrauchte er sie über mehrere Jahre sexuell und zeugte sieben Kinder mit ihr. Dieses unglaubliche Leid flog erst dann auf, als die gemeinsame 19-jährige Tochte lebensbedrohlich erkrankte.
