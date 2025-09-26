3096 Tage in Gefangenheit: Der Fall der Natascha KampuschJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 12: 3096 Tage in Gefangenheit: Der Fall der Natascha Kampusch
31 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
Sie ist ein Kind, als sie von ihrem Peiniger entführt und gefangen genommen wurde. Natascha Kampusch ist 10 Jahre alt, als ihr Leben eine schreckliche Wendung nimmt. Wolfgang Přiklopil "hält" sich das Mädchen, in der Hoffnung, sie zu seiner Frau erziehen zu können. 3096 Tage verbringt Natascha in Gefangenheit, bis sich für sie endlich eine Gelegenheit zur Flucht ergibt.
