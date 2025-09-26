Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

3096 Tage in Gefangenheit: Der Fall der Natascha Kampusch

Kabel EinsStaffel 2Folge 12vom 26.09.2025
3096 Tage in Gefangenheit: Der Fall der Natascha Kampusch

3096 Tage in Gefangenheit: Der Fall der Natascha KampuschJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 12: 3096 Tage in Gefangenheit: Der Fall der Natascha Kampusch

31 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12

Sie ist ein Kind, als sie von ihrem Peiniger entführt und gefangen genommen wurde. Natascha Kampusch ist 10 Jahre alt, als ihr Leben eine schreckliche Wendung nimmt. Wolfgang Přiklopil "hält" sich das Mädchen, in der Hoffnung, sie zu seiner Frau erziehen zu können. 3096 Tage verbringt Natascha in Gefangenheit, bis sich für sie endlich eine Gelegenheit zur Flucht ergibt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen