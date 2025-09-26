Kim Dotcom: Der mega HackerJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 15: Kim Dotcom: Der mega Hacker
20 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
Kim Dotcom, Gründer von MegaUpload, wurde 2012 in Neuseeland verhaftet und von den USA wegen Urheberrechtsverletzung, Geldwäsche und Verschwörung angeklagt. MegaUpload soll illegale Downloads ermöglicht und Millionen eingebracht haben. Dotcom kämpft gegen seine Auslieferung an die USA. Der Fall wirft Fragen zum Urheberrecht im Internet und der Verantwortung von Online-Plattformen auf. Er ist bis heute nicht abgeschlossen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick