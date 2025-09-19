Jack Unterweger: Charmanter Knaspoet und Frauenmörder?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 10: Jack Unterweger: Charmanter Knaspoet und Frauenmörder?
23 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12
Bereits in seiner Jugend war Jack Unterweger Polizeibekannt und wurde letztendlich 1974 wegen Mordes verurteilt, nutzte aber seine Haftzeit zum Schreiben und wurde als "Häfenpoet" gefeiert. Seine Werke führten zu seiner vorzeitigen Entlassung 1990. Danach wurde er ein gefeierter Journalist, geriet aber erneut unter Mordverdacht an Prostituierten in Österreich und den USA. 1994 wurde er wegen neunfachen Mordes verurteilt. In der darauffolgenden Nacht beging er Selbstmord.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick