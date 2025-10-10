Femizide: Wenn das Patriarchat mordetJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 16: Femizide: Wenn das Patriarchat mordet
16 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Das Familienglück wird durch das gewaltätige Verhalten des Ehemannes getrübt. Omar A. versucht Macht über seine Frau Carina und den beiden kleinen Töchter voll auszuleben. Er ist das Oberhaupt und hat damit das Sagen. Sein Wille nach mehreren Sexualpartnerinnen stößt auf Widerstand. Carina besteht auf das gleiche Recht, sie bemüht sich um Gleichstellung. Die Situation eskaliert, aber eine Trennung ist ihr nicht möglich. Die Gefahr toxischer Beziehungen bedeutet für viele Frauen das Ende...
