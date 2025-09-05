Der Fall Walter Sedlmayr: Mord in der Stricher-Szene oder im Promi-Milieu?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 3: Der Fall Walter Sedlmayr: Mord in der Stricher-Szene oder im Promi-Milieu?
21 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Im Juli 1990 wird Schauspielikone Walter Sedlmayr ermordet. Die Ermittlungen führen zunächst in die Münchner Stricher-Szene, das Bekanntwerden seiner heimlich ausgelebten Homosexualität wird zum Skandal, der das Verbrechen fast in den Hintergrund drängt.
