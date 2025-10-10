Die schwarze Witwe: Das tödliche Spiel der Liebesschwindlerin Lydia L.Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 17: Die schwarze Witwe: Das tödliche Spiel der Liebesschwindlerin Lydia L.
21 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
"Witwe möchte gutsittuierten Herren kennenlernen. Gerne viel älter oder auch pflegebedürftig , da Altenpflegerin.", heißt es in der Anzeige von Lydia L.. Zu schön um wahr zu sein, denn obwohl diese Anzeige harmlos klingt, ist sie doch verdächtigt. Die schwarze Witwe spielt ein tödliches Spiel. Sie umgarnt Männer mit falschen Versprechungen und eignet sich nach deren Tod ihr Vermögen an. Doch ist der Tod tatsächlich immer so natürlich gewesen, wie er bei den älteren Herren wirken mag?
