Die fliegenden Ärzte
Folge 10: Stadtgespräch
45 Min.
Tom, der sich seine Gefühle für seine Assistentin Chris Randall endlich eingesteht, bekommt eine Einladung zu einem medizinischen Seminar in New York. Das führt zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, denn bei der Einladung scheint Toms Ex-Freundin Liz ihre Hand im Spiel zu haben. Doch das ist nicht das einzige Klatschthema in Coopers Crossing. Bei Violet wird Diabetes festgestellt, und Hurtle zieht fort. Er überlässt die Werkstatt Emma und Ron.
