Die fliegenden Ärzte
Folge 19: Gefangen in der Einsamkeit
45 Min.
Ein schweres Unwetter zwingt Dave und Chris, einige Tage auf der Farm der Familie Irving zu bleiben. Und die wird gerade von schweren Schicksalsschlägen heimgesucht: Der jüngste Sohn Barry und Jean Irving stirbt trotz verzweifelter Rettungsversuche durch Dave und Chris an einer Schussverletzung. Kurz darauf begeht Seans Mutter einen Selbstmordversuch. Unterdessen hat Geoffrey Standish, der neue Arzt, ein verlockendes Angebot aus Sydney bekommen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick