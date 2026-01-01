Die fliegenden Ärzte
Folge 17: Ein Held kehrt heim
45 Min.Ab 6
Der im Koreakrieg mehrfach ausgezeichnete Held Les Foster kommt zusammen mit seinem Freund Johnnie nach Coopers Crossing zurück - um auf heimatlicher Erde zu sterben. Les hat Aids. Sein Bruder Ted kann einfach nicht verstehen, dass der Kriegsheld homosexuell und aidsinfiziert ist. Auch das Krankenhaus verweigert die Aufnahme. Ted muss akzeptieren, dass Les zu Hause von Johnnie gepflegt wird. Prompt gibt es ziemlichen Ärger mit den aufrechten Bürgern von Coopers Crossing ...
