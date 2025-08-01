Die fliegenden Ärzte
Folge 20: Im Angesicht des Todes
45 Min.
Nancy Buckley hat Gebärmutterkrebs. Weil die Gewebeentnahme nicht den gewünschten Erfolg hat, hilft nur noch eine Totaloperation. Doch Nancy weigert sich. Derweil müssen die Morgans ihre Farm verkaufen. Ausgerechnet Baxter ersteigert Morgans Lieblingspferd, worauf der offene Hass gegen den Mann ausbricht. Baxter versucht, mit einer Wohltätigkeitsveranstaltung sein ramponiertes Image aufzubessern.
