Die fliegenden Ärzte
Folge 18: Aus heiterem Himmel
45 Min.
Bei einem Ausritt in eine verlassene Gegend werden Baxter und Kate von einem Unwetter überrascht. Zwar finden sie in einer Hütte Unterschlupf, doch Baxter wird vom Blitz getroffen. Nach einem heftigen Anfall muss er von Kate wiederbelebt werden. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für das mehrtägige Coopers-Crossing-Festival. Dabei wird traditionsgemäß eine "Miss Coopers Crossing" gewählt. Und um diesen Titel wird heftig gekämpft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick