45 Min.Ab 12

Matt ist ein sensibler Junge. Er wird nicht damit fertig, dass sein Vater, ein hartgesottener Farmer, ihn nicht akzeptiert. Nach einem Streit bricht Matt in das Flugzeug der "Flying Doctors" ein und entwendet Drogen, um sich zu betäuben. Dr. Callaghan kann den Jungen gerade noch ins Krankenhaus schaffen. Doch nach seiner Rückkehr auf die Farm hat sich nichts geändert. Um sich zu beweisen, bricht er schließlich auf eine gefährliche Jagd auf ...

