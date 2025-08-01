Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 12: Das wilde Kind

45 Min.Ab 12

Nach einer Notlandung stoßen Tom und Gibson auf ein altes Gehöft, fernab jeglicher Zivilisation. Dort lebt der alte Bevan mit einer sterbenskranken Frau und deren Enkelin Amanda. Die Frau bittet die Ärzte, das Kind mit in die Stadt zu nehmen. Trotz heftiger Gegenwehr Bevans nimmt Tom Amanda mit. Diese hat anfangs Schwierigkeiten in der ungewohnten Umgebung, doch dann gefällt Amanda ihr neues Leben ganz gut. Plötzlich taucht Bevan in der Stadt auf ...

