Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Die London-Sydney Rallye

BetaStaffel 1Folge 9
Die London-Sydney Rallye

Die London-Sydney RallyeJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 9: Die London-Sydney Rallye

45 Min.

Die Fahrer der London-Sydney-Rallye machen Halt in Coopers Crossing Station. Es kommt zu kleinen Flirts mit den Piloten und zu heftigen Eifersuchtsszenen. Doch schlimmer sind die Sabotageakte, die im Rennzirkus gang und gäbe sind. Währenddessen bemühen sich Harry und Max um Rons Stelle in Hurtles Autowerkstatt. Doch dieser stellt plötzlich seine Nichte Emma ein. Emma ist gelernte Mechanikerin und bringt 3.000 Dollar Kapital mit ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen