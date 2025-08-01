Die fliegenden Ärzte
Folge 9: Die London-Sydney Rallye
45 Min.
Die Fahrer der London-Sydney-Rallye machen Halt in Coopers Crossing Station. Es kommt zu kleinen Flirts mit den Piloten und zu heftigen Eifersuchtsszenen. Doch schlimmer sind die Sabotageakte, die im Rennzirkus gang und gäbe sind. Währenddessen bemühen sich Harry und Max um Rons Stelle in Hurtles Autowerkstatt. Doch dieser stellt plötzlich seine Nichte Emma ein. Emma ist gelernte Mechanikerin und bringt 3.000 Dollar Kapital mit ein ...
