Die fliegenden Ärzte
Folge 2: Gefährliche Gerüchte
45 Min.Ab 6
Dr. Randall hat es nicht leicht: Die Einwohner feinden sie offen an, und George Baxter überredet Jim Spenser, Anzeige gegen Dr. Randall zu erstatten, die ihm durch eine Beinamputation sein Leben rettete. Und auch der Pilot, der Dr. Randall auf Spensers Farm geflogen hatte, behauptet plötzlich, man hätte trotz des Unwetters zum Krankenhaus fliegen können. Die Aversion gegen Dr. Randall gipfelt darin, dass eine Mutter ihr sterbenskrankes Kind nicht von ihr notoperieren lassen will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick