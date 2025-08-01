Die fliegenden Ärzte
Folge 6: Sakrale Geschäfte
45 Min.Ab 6
Als die Anthropologin Debbie Wilson nach Coopers Crossing kommt, ist George Baxter gar nicht glücklich: Er bezahlt nämlich den alten Don Sheperd seit Jahren dafür, dass dieser über eine Entdeckung Schweigen bewahrt. Es handelt sich dabei um eine Kultstätte der Ureinwohner, die auf seinem Landbesitz liegt. Würde die Stätte bekannt, müsste er das Land an den Staat abtreten. Für ihn ist klar, dass die Anthropologin auf der Suche nach dieser Stätte ist ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick