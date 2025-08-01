Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Staffel 1Folge 6
Folge 6: Sakrale Geschäfte

45 Min.

Als die Anthropologin Debbie Wilson nach Coopers Crossing kommt, ist George Baxter gar nicht glücklich: Er bezahlt nämlich den alten Don Sheperd seit Jahren dafür, dass dieser über eine Entdeckung Schweigen bewahrt. Es handelt sich dabei um eine Kultstätte der Ureinwohner, die auf seinem Landbesitz liegt. Würde die Stätte bekannt, müsste er das Land an den Staat abtreten. Für ihn ist klar, dass die Anthropologin auf der Suche nach dieser Stätte ist ...

