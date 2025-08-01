Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1
45 Min.Ab 6

Der junge, kompetente Dr. Tom Callaghan ist der einzige Arzt an der "Royal Flying Doctor Service Base", einer Art fliegender Ärztedienst in dem kleinen australischen Nest Coopers Crossing - und er ist sehr beliebt bei den Einwohnern. Bei seiner Geburtstagsfeier kommt die neue Ärztin Dr. Chris Randall an, der die Ortsansässigen mit Misstrauen begegnen. Doch schon bald bekommt sie eine Chance, ihr Können bei einer schwierigen Beinoperation zu beweisen ...

