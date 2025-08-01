Die fliegenden Ärzte
Folge 24: Stacey und Terry
45 Min.Ab 12
Stacey ist auf der Flucht vor ihrem Mann Terry, der seit einem Unfall vor drei Jahren geistesgestört und unzurechnungsfähig ist. Stacey hat ihr krankes Baby bei sich. Sie wird von ihrem Schwager Andy begleitet. Terry spürt seine Frau und das Baby im Krankenhaus von Coopers Crossing auf und zwingt sie, mit ihm zu kommen. Zwar kann die Polizei Frau und Kind retten, doch Terry entkommt - mit Clare, der Funkerin der "Flying Doctors", als Geisel.
