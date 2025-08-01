Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Was für ein Mann

BetaStaffel 5Folge 31
Was für ein Mann

Was für ein MannJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 31: Was für ein Mann

45 Min.Ab 6

Aus Melbourne kommen der attraktive junge Arzt Dr. Guy Reid und die Krankenschwester Jackie Crane. Beide wollen in Coopers Crossing ihre neue Stelle bei den "Flying Doctors" antreten. Unterwegs werden sie zu der kranken Jenny gerufen. Dr. Reid untersucht das Kind recht oberflächlich und diagnostiziert Krupp. Er hält es nicht für nötig, sich weiter darum zu kümmern. Konflikte mit Jackie und Clare sind vorprogrammiert.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen