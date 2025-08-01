Die fliegenden Ärzte
Folge 31: Was für ein Mann
45 Min.Ab 6
Aus Melbourne kommen der attraktive junge Arzt Dr. Guy Reid und die Krankenschwester Jackie Crane. Beide wollen in Coopers Crossing ihre neue Stelle bei den "Flying Doctors" antreten. Unterwegs werden sie zu der kranken Jenny gerufen. Dr. Reid untersucht das Kind recht oberflächlich und diagnostiziert Krupp. Er hält es nicht für nötig, sich weiter darum zu kümmern. Konflikte mit Jackie und Clare sind vorprogrammiert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick