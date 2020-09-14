Die Gemeinschaftspraxis
Folge 2: The Company We Keep
23 Min.Folge vom 14.09.2020Ab 6
Ein junger, sportlicher Mann bricht in der Gemeinschaftspraxis zusammen, nachdem er einem verletzten Herrn geholfen hat. Eigentlich nur eine leichte Anstrengung - was also hat den Zusammenbruch des 22-Jährigen ausgelöst? Hat sich der Sportler über längere Zeit falsch ernährt? Spielt Doping eine Rolle? Und welches Leiden trägt der Rentner mit sich herum?
