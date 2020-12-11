Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Vicky und die starken Männer

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 11.12.2020
Vicky und die starken Männer

Vicky und die starken MännerJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 22: Vicky und die starken Männer

24 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 6

Ein junges Pärchen kommt nach einem Sexunfall in die Gemeinschaftspraxis. Die beiden haben experimentiert, weil der 25-Jährige an Erektionsstörungen leidet. Was steckt dahinter? - Eine alleinerziehende Mutter ist beim Fahrradfahren gestürzt - Sekundenschlaf! Das Praxisteam untersucht sie von Kopf bis Fuß und stellt eine Diagnose, mit der niemand gerechnet hätte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen