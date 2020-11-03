Die Gemeinschaftspraxis
Folge 29: Rambo ist weg
23 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 6
Eine Siebenjährige ist auf der Suche nach ihrem vermissten Kaninchen Rambo vor ein Auto gelaufen. Ihre Eltern machen sich große Sorgen, denn Töchterchen Lenni setzt immer wieder für das Haustier ihre Gesundheit aufs Spiel. Im Gespräch mit der Psychologin kommt heraus, dass es jedoch um viel mehr geht als um das Kaninchen. - Ein Junge kommt mit Atemproblemen, Fieber und Schüttelfrost in die Praxis. Doch seine schwere Krankheit entpuppt sich schnell als etwas anderes.
