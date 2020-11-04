Die Gemeinschaftspraxis
Folge 31: Schwer besorgt
23 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 12
Ein Teenager kommt mit roten Flecken auf der Hose und Schmerzen im Intimbereich in die Praxis, will aber nicht sagen, was passiert ist. Zudem hat er seit dem letzten Arztbesuch stark zugenommen. Was hat es mit seiner Verletzung auf sich? - Als ein junger Mann nach einem Jogging-Unfall in Fetisch-Unterwäsche in die Praxis kommt, wird schnell klar, dass er seiner Freundin etwas verheimlicht. Wenig später ist er auch noch in einen kuriosen Sex-Unfall verwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick