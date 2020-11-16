Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 1Folge 38vom 16.11.2020
Folge 38: Faltenfrei

23 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 6

Eine 41-jährige Frau kommt mir rotem, dick geschwollenem Gesicht in die Gemeinschaftspraxis. Kurz darauf hat sie auch noch Atemprobleme und Bauchschmerzen. Liegt die Ursache vielleicht in der früheren Nikotinabhängigkeit der Patientin? - Ein spaßiger Besuch beim Onkel endet bei der Kinderärztin. Die besorgte Mutter vermutet, ihr sechsjähriger Sohn hat beim Onkel mal wieder zu viel Fast Food und Süßes gegessen. Aber dann stellt sich etwas ganz Überraschendes heraus.

