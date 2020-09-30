Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 30.09.2020
Folge 27: So ein Mist

24 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 12

Herzinfarktpatient Marko schleppt sich mit Bauchkrämpfen und mit einem riesigen Teddybären im Arm in die Gemeinschaftspraxis. Was ist dran an seiner Behauptung, seine eigene Ehefrau wolle ihn vergiften? - Was verheimlicht der an der Mondscheinkrankheit erkrankte Levi seiner besorgten Mutter? Weshalb bringt sich der Teenager in Lebensgefahr, indem er am helllichten Tag und ohne seinen lebenswichtigen UV-Schutz-Anzug das Haus verlässt?

