Die Gemeinschaftspraxis
Folge 36: Böse Zungen
23 Min.Ab 6
Teenager Alina sitzt mit Unterleibsschmerzen bei der Gynäkologin und ist schockiert, als die den Verdacht äußert, dass sie sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen haben könnte. Alina ist nämlich noch Jungfrau. Hat ihr Freund sie etwa betrogen? - Was hat es mit Sabines Gleichgewichtsstörung auf sich, wegen der sie bereits fünfmal gestürzt ist? Wird sie ihre Prüfung zur staatlich anerkannten Hundetrainerin antreten können?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick