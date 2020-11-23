Frisch serviertes LeidenJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 40: Frisch serviertes Leiden
23 Min.Folge vom 23.11.2020Ab 6
Hilfe, ich habe meinen Mann vergiftet! Ein Paar kommt mit Verdacht auf Pilzvergiftung in die Gemeinschaftspraxis. Während ihr Gatte sich die Seele aus dem Leib kotzt, leidet die 44-jährige Floristin an ganz anderen Symptomen. - Ein junges Mädchen flüchtet vor einem psychotherapeutischen Termin: Ihr Freund befürchtet, dass sie Opfer sexuellen Missbrauchs wurde! Die Experten der Gemeinschaftspraxis finden am Ende heraus, wieso sich die 18-Jährige so vor Sex verschließt.
