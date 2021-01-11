Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 11.01.2021
Folge 26: Wo liegt der Hund begraben

23 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 6

Als eine Dogwalkerin mit geschwollenem Gesicht in der Gemeinschaftspraxis aufkreuzt, herrscht Alarmstufe Rot. Sie hat einen anaphylaktischen Schock. Lebensgefahr! Reagiert die 17-Jährige allergisch auf Tiere? - Für einen Kneipeninhaber in den besten Jahren werden unerklärlicher Gewichtsverlust und starke Hustenanfälle zur Plage. Schlummern in dem Mann bösartige Krebszellen?

