Die Gemeinschaftspraxis
Folge 25: Raus aus den Federn
23 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 6
Ein seit einiger Zeit getrennt lebender Familienvater wird von seiner Schwester zu Psychotherapeutin Sabine Decker begleitet: Er verlässt kaum noch das Haus, ist angeblich ständig müde. Als Sabine Decker eine Atemübung mit dem 41-Jährigen macht, leidet er plötzlich unter starker Atemnot und klagt über Schmerzen in der Brust. Weshalb reagiert sein Körper derart heftig auf eine körperlich kaum anstrengende Übung?
