Die Gemeinschaftspraxis
Folge 28: Dennis im Wunderland
24 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 6
Ein 24-Jähriger verhält sich wie auf Droge! Aber: Er will unbedingt einen Drogentest machen, um zu beweisen, dass er clean ist! Was steckt hinter seinem seltsamen Verhalten? - Leonie macht sich große Sorgen um ihren Bruder Jack - ihm fehlt ein Zahn und er blutet stark aus dem Mund! War er in eine Schlägerei verwickelt? Ist er wieder in kriminelle Kreise abgerutscht? Welches belastende Geheimnis trägt er mit sich herum?
