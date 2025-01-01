Die Gemeinschaftspraxis
Folge 8: Das Leid der Frauen
23 Min.Ab 12
Ein Ehepaar mit einer achtjährigen Tochter sehnt sich nach einem zweiten Kind. Doch obwohl körperlich bei beiden alles in Ordnung scheint, versuchen sie seit über einem Jahr vergeblich, schwanger zu werden. Was steckt wirklich hinter dem unerfüllten Kinderwunsch? Und warum leidet die junge Frau seit einiger Zeit an Herzrasen, Stimmungsschwankungen und Schweißausbrüchen? Wird sich ihr Wunsch nach einem weiteren Kind jemals erfüllen?
