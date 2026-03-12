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Die Landarztpraxis

Verdächtigungen

SAT.1Staffel 4Folge 49vom 12.03.2026
Verdächtigungen

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Die Landarztpraxis

Folge 49: Verdächtigungen

35 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Simon klärt Vicki auf, dass der Mann, der Schuld am Tod seines Sohnes ist, nach einer Schlägerei im Koma liegt. Nun verdächtigt die Polizei Simon, dafür verantwortlich zu sein. Vicki wird von dieser Nachricht völlig überrumpelt. Als sich die Anzeichen für seine Schuld mehren, setzen bei Vicki leichte Zweifel ein, ob sie sich in Simon getäuscht hat. Der muss sich unterdessen mit den rechtlichen Konsequenzen auseinandersetzen, falls sich seine Unschuld nicht beweisen lässt.

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