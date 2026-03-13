Die Landarztpraxis
Folge 50: Wahre Lügen
35 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Simon hilft es sehr, dass Vicki an seine Unschuld glaubt. Währenddessen macht der Verdacht gegen ihn langsam im Dorf die Runde. Als Max in der Sorge um seine Schwester auf ihn zukommt, versichert Simon ihm, dass er niemals etwas tun würde, das Vicki gefährden könnte. Doch dann hat Vicki eine Idee, wie sie Simon helfen kann. Damit würde sie sich aber auch selbst in Gefahr bringen ...
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