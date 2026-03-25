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Die Landarztpraxis

Der bessere Mann?

SAT.1Staffel 4Folge 58vom 25.03.2026
Der bessere Mann?

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Die Landarztpraxis

Folge 58: Der bessere Mann?

35 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Vicki hat Fabian versprochen, ihn nicht mehr mit ihren Gefühlen für Simon zu belasten. Sie wird jedoch auf die Probe gestellt, als es zu einem angespannten Zusammentreffen mit Simon kommt. Unterdessen trifft dieser auf Fabian, der allergisch auf einen Spinnenbiss reagiert. Simon bringt Fabian gerade noch rechtzeitig zu Vicki in die Praxis, wo er sieht, mit welcher Zuneigung Fabian Vicki betrachtet. Das schürt Simons Verdacht, Fabian könnte Gefühle für Vicki haben.

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