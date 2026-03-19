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Die Landarztpraxis

Ein Sturm zieht auf

SAT.1Staffel 4Folge 54vom 19.03.2026
Ein Sturm zieht auf

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Die Landarztpraxis

Folge 54: Ein Sturm zieht auf

35 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Vicki schöpft Hoffnung, denn heute soll der Unfallfahrer aus dem Koma geholt werden. Doch urplötzlich gibt es Komplikationen. Sollte der Mann sterben, ohne Simon entlastet zu haben, droht diesem eine mehrjährige Haftstrafe. Als Simon das für keinen guten Zeitpunkt hält, sich auf eine Zukunft mit Vicki einzulassen, geht er überraschend auf Distanz. Während Simon selbst unter seiner Entscheidung leidet, findet die zutiefst enttäuschte Vicki Trost bei Fabian.

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