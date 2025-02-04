Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Das ist meine Tochter

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 26
Das ist meine Tochter

Das ist meine TochterJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 26: Das ist meine Tochter

23 Min.Ab 12

Eine Mutter glaubt, ihre vor zwölf Jahren verschwundene Tochter im Internet gefunden zu haben. Sie wurde damals von ihrem eigenen Vater entführt. Die Kommissare beginnen mit ihren Ermittlungen. Und: Die Streifenbeamten werden von einer Frau gerufen, weil sich ihr Bruder und ein anderer Mann auf dem Hof einer Baufirma ein Duell mit zwei Baggern liefern. Die Beamten müssen alles riskieren, um die Streithähne zu stoppen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen