Die Ruhrpottwache
Folge 22: Ein unsanftes Erwachen
44 Min.Ab 12
Zwei junge Frauen rufen die Polizei, weil sie sich von einem Nackten am See belästigt fühlen. Es stellt sich heraus, dass dem Mann nicht nur die Kleider gestohlen wurden, sondern auch sein Wohnmobil. Das Brisante: Im Campingwagen war noch seine Patentochter! - Während einer Taxifahrt wurden zwei Frauen Zeuge eines dubiosen Waffendeals. Ihr Fahrer legte plötzlich einen Zwischenstopp ein und vertickte heimlich eine Pistole an einen jungen Mann. Die Frauen konnten flüchten ...
