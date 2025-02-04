Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgeraubt und eingerollt

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 65
43 Min.Ab 12

Eine besorgte Mutter alarmiert die Polizei, weil ihre Tochter in einem Antiquitätenladen eingesperrt wurde. Vor Ort sehen die Beamten, wie die Mutter panisch vor dem verwüsteten Laden steht und auf einen großen Orientteppich zeigt, in den ihre Tochter eingewickelt sein soll. - Die Kripobeamten sind auf dem Weg zur Wache, als sie laute Rock-Musik hören und Zeuge werden, wie eine Person in Partyluder-Maske am Fenster eines Hauses steht und Geld hinunter wirft.

SAT.1 GOLD
