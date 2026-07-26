Das Haus der vielen FallenJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 3: Das Haus der vielen Fallen
20 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Tarek und Christina machen sich auf den Weg nach La Habra, Kalifornien. Dort lassen sie sich auf einen Kauf ein, der einen großen Gewinn verspricht. Doch was erwartet die Super-Makler wirklich - im Haus des versteckten Grauens?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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