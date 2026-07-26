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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Haus der vielen Fallen

Puls8 HDStaffel 4Folge 3vom 02.08.2026
Das Haus der vielen Fallen

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 3: Das Haus der vielen Fallen

20 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Tarek und Christina machen sich auf den Weg nach La Habra, Kalifornien. Dort lassen sie sich auf einen Kauf ein, der einen großen Gewinn verspricht. Doch was erwartet die Super-Makler wirklich - im Haus des versteckten Grauens?

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