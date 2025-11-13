Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Ein Freundschaftsdienst

Puls8 HDStaffel 4Folge 6vom 13.11.2025
Ein Freundschaftsdienst

Ein FreundschaftsdienstJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 6: Ein Freundschaftsdienst

21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6

Tarek und Christina bekommen einen Anruf von ihrem langjährigen Freund Carlos, der sein Haus verkaufen will. Als erfahrene Makler wissen sie natürlich, dass man mit ein paar Arbeiten an den richtigen Stellen den Preis in die Höhe treiben kann. Kurzerhand entschließen sie sich, Carlos bei seinem Projekt unter die Arme zu greifen.

Die Super-Makler - Top oder Flop?
Puls8 HD
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

