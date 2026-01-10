Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

sixxStaffel 7Folge 1
Folge 1: Und nun?

40 Min.Ab 12

Cuddy hat House endlich ihre Liebe gestanden. Die beiden verbringen den Tag gemeinsam in seiner Wohnung und denken über eine feste Beziehung nach. Im Krankenhaus behandeln Dreizehn, Foreman, Chase und Taub unterdessen ihren Kollegen Dr. Richardson. Er leidet unter einer unbekannten Krankheit, muss aber als einziger verfügbarer Neurochirurg in der Klinik sein, damit das Haus seinen Status als Traumazentrum nicht verliert.

sixx
