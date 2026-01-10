Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Schutzlos

Staffel 7Folge 16
Schutzlos

Dr. House

Folge 16: Schutzlos

42 Min.Ab 12

Nachdem House wieder zu Vicodin gegriffen hat, beendet Cuddy die Beziehung. Der Arzt hat sich in einem Hotel einquartiert, wo er maßlos Pillen schluckt und Callgirls aufs Zimmer bestellt. Wilson ist sehr in Sorge um seinen Freund. In der Klinik wurde indes der Rodeoreiter Lane eingeliefert, der während eines Wettbewerbs plötzlich sein Gehör und seine Orientierung verlor und deshalb in Lebensgefahr geriet. Kann der Fall House aus seiner Lethargie erlösen?

