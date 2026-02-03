Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Neben der Wahrheit

sixxStaffel 7Folge 4vom 03.02.2026
Neben der Wahrheit

Neben der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 4: Neben der Wahrheit

42 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 16

Margaret McPherson wird mit heftigem Erbrechen und Bauchschmerzen eingeliefert. Außerdem stellt sich heraus, dass sie chronisch Lügengeschichten erfindet. Nicht einmal ihre Identität stimmt. Obendrein beginnt die Patientin zu halluzinieren. House setzt indes die neue Ärztin in seinem Team, die Chase eingestellt hat, unter Druck. Um die fachlichen Kenntnisse von Dr. Kelly Benedict ist es nicht gut bestellt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen