Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Fehlerkultur

sixxStaffel 7Folge 13
Fehlerkultur

FehlerkulturJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 13: Fehlerkultur

43 Min.Ab 16

An einem Karrieretag muss House vor einer fünften Klasse von seiner Arbeit berichten. Wie zu erwarten, kann sich der Zyniker auch vor den Kindern nicht zurückhalten und berichtet ausschweifend, wie er mit seinen ganz eigenen Methoden einen gynäkologischen Fall aufgeklärt hat. Die jungen Zuhörer entlarven den Arzt und seine Lügengeschichte jedoch bald ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen