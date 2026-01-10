Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 12
43 Min.Ab 12

Die Kellnerin Nadia wird mit Lähmungserscheinungen eingeliefert. Sie hat ein perfektes Gedächtnis, was House für ein Symptom hält. Als die Patientin Besuch von ihrer Schwester Elena bekommt, verschlechtert sich ihr Zustand drastisch. House wittert die Lösung des Falls und die sonst so moralisch handelnde Masters provoziert einen Streit zwischen den Schwestern. Foreman lernt indes mit Taub für eine Prüfung. Und House lernt Wilsons neue "Freundin" kennen.

sixx
