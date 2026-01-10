Dr. House
Folge 19: Masters' letzte Versuchung
43 Min.Ab 12
Die 16-jährige Kendall Pearson will die jüngste Weltumseglerin werden, doch bei einem Probetörn ist sie kollabiert. Der Fall wird House am selben Tag zugeteilt, an dem Masters ihre letzten Stunden als Studentin im Team des genialen Diagnostikers verbringt. Eigentlich will sie weiter in der Abteilung bleiben, doch House feuert sie, als sie sich nicht an seine Regeln hält. Masters nimmt eine Stelle in der Chirurgie an, während ihre Ex-Kollegen über Kendalls Krankheit grübeln.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren