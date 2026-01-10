Dr. House
Folge 3: Mit anderen Worten
42 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Alice Tanner, Autorin berühmter Teeniebücher, von denen House Fan ist, wird eingeliefert. Sie wollte sich umbringen, erlitt dabei jedoch einen Krampfanfall. Da Alice nach wie vor sterben will, zeigt sie sich wenig kooperativ und gibt den Ärzten erst nach und nach weitere Symptome ihrer rätselhaften Krankheit preis. House versucht, den neuen, noch unveröffentlichten Roman der Schriftstellerin zu entschlüsseln und hofft, so entscheidende Hinweise für die Diagnose zu finden.
