Dr. House
Folge 15: Schlag auf Schlag
43 Min.Ab 16
Cuddy hat Nierenprobleme und fürchtet, dass es Krebs ist. Während sie vorsichtshalber ihren letzten Willen aufsetzt und die Vormundschaft für ihre Tochter Rachel regelt, lenkt sich House mit Arbeit ab und vermeidet die Konfrontation mit seiner Partnerin so gut es geht. Cuddy verarbeitet ihre Angst vor dem drohenden Todesurteil währenddessen in wirren Träumen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren