sixxStaffel 7Folge 15
Folge 15: Schlag auf Schlag

43 Min.Ab 16

Cuddy hat Nierenprobleme und fürchtet, dass es Krebs ist. Während sie vorsichtshalber ihren letzten Willen aufsetzt und die Vormundschaft für ihre Tochter Rachel regelt, lenkt sich House mit Arbeit ab und vermeidet die Konfrontation mit seiner Partnerin so gut es geht. Cuddy verarbeitet ihre Angst vor dem drohenden Todesurteil währenddessen in wirren Träumen.

