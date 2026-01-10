Dr. House
Folge 18: Verschüttete Wahrheiten
43 Min.Ab 12
House holt Dreizehn aus dem Gefängnis ab. Er weiß, dass sie dort das letzte Jahr verbracht hat, er weiß jedoch nicht, warum. Während der Reise zu einem Kartoffelkanonen-Wettschießen löchert er sie mit Fragen. In der Klinik behandelt das Team indes einen Patienten, der Blut hustet. Bei einer Stippvisite bei ihm zu Hause stellt sich heraus, dass der Mann ein Messie ist.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
